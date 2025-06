Beni confiscati alla mafia | il focus con Libera e gli studenti del D’Arzo

Il tema dei beni confiscati alla mafia sta guadagnando sempre più attenzione, soprattutto tra i giovani. A Montecchio, 317 beni sottratti alla criminalità organizzata ora rappresentano un'opportunità di rinascita per il territorio. Durante l'incontro con Libera e gli studenti del D'Arzo, è emerso quanto questi spazi possano diventare luoghi di legalità e crescita sociale. Un passo fondamentale per costruire un futuro migliore e combattere l'illegalità!

Sono 317 i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel Reggiano ed attualmente in gestione all’ Agenzia nazionale preposta (Anbsc); 73 si trovano nel territorio comunale di Montecchio: 14 abitazioni singole, 20 appartamenti, 16 rimesse, 6 terreni. Si è parlato anche di questo lunedì sera nella Sala della Rocca in un’importante iniziativa promossa dall’Istituto Silvio D’Arzo insieme al coordinamento di Libera Reggio e all’amministrazione comunale. Gli studenti hanno presentato gli esiti del progetto scolastico LegalMente che hanno svolto negli ultimi mesi insieme ai loro docenti, e che si è concluso con il "Viaggio della legalità" in Sicilia nei luoghi simbolo dell’antimafia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beni confiscati alla mafia: il focus con Libera e gli studenti del D’Arzo

Beni confiscati, Colucci (NM): "Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori"

La gestione dei beni confiscati presenta notevoli sfide, poiché coinvolge non solo la lotta alla criminalità, ma anche il futuro dei lavoratori onesti che operano in queste realtà.

