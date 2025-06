Bendinelli una vita in prima linea | Dalla Jugoslavia all’Africa Quante missioni all’estero

Bendinelli: una carriera in prima linea, un simbolo dell’evoluzione delle forze armate italiane. Dalla Jugoslavia all’Africa, quasi 40 anni di missioni che raccontano non solo di sfide militari, ma anche del cambiamento geopolitico globale. In un’epoca in cui la sicurezza è più che mai al centro del dibattito pubblico, la sua storia invita a riflettere sul valore del servizio e del sacrificio. Una vita dedicata alla patria, che merita di essere raccontata.

Quasi 40 anni con la divisa dell'esercito, da quando compito primario delle forze armate era quello di tener testa, al confine con la Jugoslavia, a un'eventuale invasione del Patto di Varsavia, poi con gli anni 90 i primi impieghi nelle operazioni di controllo del territorio come i 'Vespri siciliani' per passare alle missioni militari sotto l'egida dell'Onu, nelle zone calde dell'ex Jugoslavia, dell'Albania, del Medio Oriente con il Libano in primo luogo; poi con il nuovo secolo, quando l'Italia fu membro temporaneo del Consiglio di Sicurezza, per Fabio Bendinelli si è aperto un lungo periodo alle dirette dipendenze delle Nazioni Unite con un ruolo di dirigenza all'interno delle missioni Unifil in Libano, Mali e Repubblica Centrafricana.

