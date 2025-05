Ben affleck e matt damon alla ricerca di milioni nel primo trailer di the rip su netflix

Il primo trailer di "The Rip" svela un intrigante thriller che promette di catturare l'attenzione del pubblico. Ben Affleck e Matt Damon tornano insieme in un'avventura all'insegna del crimine, rispecchiando il crescente fascino per le storie di rapine audaci nel cinema contemporaneo. Con la direzione di Joe Carnahan, questo film potrebbe segnare un ritorno trionfale delle buddy movie, dove l'amicizia si intreccia con il brivido del rischio. Preparati a essere sorpreso

prime immagini e dettagli sul nuovo film di netflix con ben affleck e matt damon. Netflix ha svelato le prime immagini ufficiali e alcune anticipazioni riguardanti il prossimo film intitolato The Rip, interpretato da Ben Affleck e Matt Damon. La pellicola, diretta da Joe Carnahan, promette un coinvolgente thriller incentrato su una rapina di grandi proporzioni. Di seguito si approfondiscono i contenuti rilasciati durante l’evento TUDUM e le informazioni disponibili sul progetto. anticipazioni dal trailer e trama principale. contenuto della prima clip ufficiale. Durante l’evento di presentazione, Netflix ha mostrato un breve footage che mette in evidenza la tensione tra i personaggi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ben affleck e matt damon alla ricerca di milioni nel primo trailer di the rip su netflix

TUDUM 2025: da Lady Gaga a Ben Affleck e Matt Damon, star e anticipazioni sull'evento Netflix del 1 giugno

Il TUDUM 2025 si avvicina, promettendo una straordinaria diretta il 1° giugno con star come Lady Gaga, Ben Affleck e Matt Damon.

