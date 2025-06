Bella Ciao e l' inno palestinese risuonano in centro musicisti in concerto chiedono la fine del genocidio a Gaza

Oggi, in un centro pulsante di vita e passione, "Bella Ciao" e l'inno palestinese si fondono in un concerto che chiama a gran voce la fine del genocidio a Gaza. "Ora basta!", gridano i musicisti, testimoni di una realtà che non può più rimanere nell'ombra. In un'epoca in cui il silenzio diventa complicità, le piazze italiane si preparano a riempirsi di note e di speranza. Unitevi alla musica, unitevi alla lotta!

"Ora basta! Il silenzio non è più omertà, il silenzio é diventato complicità. Vi aspettiamo nelle piazze italiane!" Nella mattinata di oggi, domenica 1° giugno, come promesso sulla pagina Facebook "La musica contro il silenzio", la rete di musiciste e musiciste di "La Musica contro il Silenzio". 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Bella Ciao e l'inno palestinese risuonano in centro, musicisti in concerto chiedono la fine del genocidio a Gaza

