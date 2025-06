belen rodriguez salta l evento di famiglia con i fratelli cecilia e jeremias

Belen Rodriguez salta un evento di famiglia con i fratelli Cecilia e Jeremias, gettando un’ombra sulla già fragile armonia della celebre dinastia. Da tempo si parla di tensioni tra le sorelle, ma ora il coinvolgimento di Jeremias segna un punto di crisi. In un periodo in cui la famiglie sembrano sempre più sottoposte a pressioni esterne, questo episodio porta a riflettere su quanto sia difficile mantenere legami forti sotto i riflettori. Cosa succederà ora?

La famiglia Rodriguez sempre più in crisi. Da tempo si vocifera di una rottura tra Belen e Cecilia e ora pare che la questione riguardi anche Jeremias. L'ex moglie di Stefano De Martino non si sarebbe presentata ad un evento che ha visto i suoi fratelli protagonisti: non un evento qualsiasi bensì uno riguardante il brand di moda che i tre hanno fondato qualche anno fa, Hinnominate. Belen Rodriguez sempre più lontana da Cecilia e Jeremias. Sale la tensione tra Belen e Cecilia Rodriguez. Da tempo le due non si fanno vedere più insieme e ora, stando ad un'indiscrezione riportata da Deianira Marzano, la più grande dei Rodriguez non avrebbe presenziato alla presentazione della nuova collezione di Hinnominate.