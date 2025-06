Beetlejuice 2 Il giorno dell' incontro Hey Joe e gli altri film in streaming di giugno su Netflix Prime Sky | trama e recensioni

Giugno si tinge di cinema con l’atteso ritorno di Beetlejuice 2, dove Tim Burton mescola humour nero e malinconia in un viaggio tra il macabro e il fantastico. Ma non è tutto: scoprirete anche la forza di un pugile che risorge dalle ceneri e un intrigante film italiano con James Franco in un ruolo sorprendente. Questo mese, il binge-watching si fa intenso e variegato! Non perdetevi queste storie che parlano di resilienza e eccentricità.

Il ritorno dark, eccentrico, tra humour nero e malinconia di Tim Burton con il sequel di Beetlejuice! Ma anche un'opera intensa di Jack Huston sulla capacità di un pugile di rialzarsi dopo una tragedia e infine uno dei film italiani recenti più interessanti, con un bravo e inedito "fuori sede" James Franco. Sono tre i titoli da non perdere on demand questo mese: ovvero Beetlejuice Beetlejuice (dal 16 giugno su Sky Cinema e NOW), Il giorno dell'incontro (dal 5 su Sky Cinema e NOW) e Hey Joe di Claudio Giovannesi (già disponibile su Netflix). Sono solo tre dei principali titoli cinematografici da vedere a giugno sulle varie piattaforme streaming.

