Becky Lynch racconta il suo ruolo in Happy Gilmore 2 | Lavorare con Adam Sandler è stato incredibile

Becky Lynch, la star della WWE, si tuffa nel mondo del cinema con Happy Gilmore 2, e il suo incontro con Adam Sandler è stato un sogno che si avvera. In un’epoca in cui gli atleti si reinventano come icone del grande schermo, la sua storia dimostra che il talento può brillare ovunque. “Una settimana dopo…” racconta di opportunità sorprendenti che possono cambiare la vita. Non perdere l'occasione di scoprire come ha conquistato Hollywood!

Becky Lynch ha parlato apertamente del modo inaspettato in cui ha ottenuto il suo ruolo in Happy Gilmore 2, un’importante pietra miliare nella sua carriera nel mondo dell’intrattenimento. “The Man” ha raccontato la storia a Rick Ucchino di Sports Illustrated, spiegando come un ruolo da attrice l’abbia portata subito a un altro: “Una settimana dopo l’audizione, ero a una prova costume per Star Trek. Ho ricevuto una chiamata: avevo ottenuto la parte.” Dal VHS all’action sul set: Becky Lynch e la magia di Happy Gilmore 2. Lynch è cresciuta guardando il film originale di Happy Gilmore in VHS in Irlanda. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Becky Lynch racconta il suo ruolo in Happy Gilmore 2:“Lavorare con Adam Sandler è stato incredibile”

