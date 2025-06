Beckham critica i giocatori del Manchester United per non sostenere gli standard del club

David Beckham non ha peli sulla lingua: durante un'intervista ha criticato i giocatori del Manchester United per non mantenere gli standard storici del club. In un periodo in cui il calcio moderno sembra perdere di vista valori fondamentali, le parole di Beckham risuonano come un campanello d'allarme. È fondamentale ricordare che, oltre ai trofei, l’orgoglio e la dedizione sono ciò che rende grande un club. Come reagiranno i Red Devils?

2025-06-01 15:55:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: David Beckham ha sbattuto la condotta di “uno o due” giocatori del Manchester United dopo il tour post-stagionale del club in Asia, insistendo sul fatto che “non si comportavano nel modo giusto”. L’ex centrocampista dello United ed ex capitano dell’Englancio non si riferiva a nessuno per nome, ma ha ammesso che il comportamento di alcuni giocatori “non era d’accordo ai miei occhi”. I Red Devils si sono recati in Malesia e Hong Kong per due partite espositive dopo aver concluso la loro stagione in Premier League di sempre, dove hanno terminato al 16 ° posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

