Beautiful intervista esclusiva a John McCook | Interpretare Eric è stato il coronamento della mia carriera La scena più difficile? Quando Eric ha scoperto che non era il padre biologico di Ridge

L'icona di "Beautiful", John McCook, svela il dietro le quinte del suo personaggio Eric, sottolineando come il dramma della paternità abbia segnato la sua carriera. Mentre la soap torna in Italia per nuove avventure, il nostro Paese continua a essere la cornice perfetta per storie d'amore e intrighi. L'arte di incantare il pubblico, unita a paesaggi mozzafiato, rende questo connubio irresistibile. Non perdere i prossimi episodi!

Nuova incursione in Italia per Beautiful. Brooke Logan, Eric con suo figlio Ridge Forrester e Nick Marone sono sbarcati a Napoli per le riprese di alcuni episodi. L'Italia si conferma ancora una volta il paese prediletto dalla soap opera Beautiful, che da decenni gode di un successo straordinario nel Belpaese. Dopo aver fatto tappa in suggestive località come il Lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, la Puglia nel 2012 e Roma nel 2023, la produzione è tornata nuovamente sul suolo italiano per girare nuovi episodi dal 28 al 31 maggio 2025. Le puntate ambientate in Italia andranno in onda negli Stati Uniti a luglio 2025, mentre i telespettatori italiani potranno vederle nel corso del 2026.

John McCook: l'intervista integrale

