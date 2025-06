Beautiful intervista a Katherine Kelly Lang | Il ritorno di Nick metterà a dura prova Brooke La scena più difficile da girare quando Brooke è rimasta incinta del compagno della figlia Grande Fratello? Mai dire mai

Preparati a un colpo di scena! Katherine Kelly Lang, l'icona di Beautiful, rivela che il ritorno di Nick metterà alla prova il cuore di Brooke. Ricordi quando la sua gravidanza con il compagno della figlia scosse gli animi? Ora, con le riprese in corso a Napoli e Capri, la soap festeggia quasi 40 anni di emozioni travolgenti. Il dramma è solo all'inizio: cosa ci riserveranno i prossimi episodi?

Beautiful sbarca di nuovo in Italia. Gli attori della celebre soap opera che nel 2027 taglierà il traguardo dei 40 anni dalla prima messa in onda sono impegnati nelle riprese che si svolgono in questi giorni a Napoli e Capri. I fan però dovranno aspettare prima di vedere questi episodi. Infatti, le puntate girate in Italia andranno in onda negli Stati Uniti a luglio 2025 e saranno trasmesse in Italia su Canale 5 nel 2026. “Beautiful”, intervista esclusiva a Katherine Kelly Lang. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Katherine Kelly Lang, l’iconica Brooke di Beautiful. L’attrice, bellissima, con un abito a fiorellini firmato Luisa Beccaria, è arrivata sul roof top dell’Hotel Gran Vesuvio a Napoli, accolta in modo caloroso dalla stampa presente: “Napoli è bellissima, è stupenda e le persone sono così gentili e accoglienti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Beautiful”, intervista a Katherine Kelly Lang: “Il ritorno di Nick metterà a dura prova Brooke. La scena più difficile da girare quando Brooke è rimasta incinta del compagno della figlia. Grande Fratello? Mai dire mai”

