Beach Volley Future di Battipaglia | tris azzurro in semifinale maschile

Il Future di Battipaglia si illumina di azzurro! Con tre coppie italiane in semifinale maschile, il beach volley italiano dimostra di essere in ottima forma. Un fenomeno che riflette un trend crescente nel nostro Paese, dove il volley sulla sabbia sta conquistando sempre più appassionati. Mentre le ragazze faticano a brillare, gli uomini sono pronti a scrivere la storia. Chi sarà il prossimo campione? Scopriamo insieme!

Il Future di Battipaglia, tappa del circuito internazionale di beach volley, parla italiano almeno a metà: nel tabellone maschile, infatti, tre delle quattro coppie semifinaliste sono azzurre, mentre nel femminile nessun binomio tricolore è riuscito a superare i quarti di finale. L’Italia maschile si prende la scena con una prestazione corale di buon livello. Le coppie RossiViscovich, AlfieriRanghieri e AndreattaBenzi sono approdate con autorità in semifinale e non è una sorpresa. I numero 1 del seeding, Daniele Rossi e Marco Viscovich, dopo aver vinto il gitone, hanno superato i lituani RumseviciusPalubinskas (2-0) nei quarti, imponendosi con un netto 21-19, 21-9, e oggi sfideranno gli austriaci SeidlHuber, unica coppia straniera rimasta in corsa, per un posto in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach Volley, Future di Battipaglia: tris azzurro in semifinale maschile

