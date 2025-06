BBC ICECREAM al Pitti Uomo 108 | Quando Tokyo Incontra l’Hip-Hop

L'arrivo di BBC/Icecream al Pitti Uomo 108 è più di un semplice debutto: rappresenta un ponte tra Tokyo e l'hip hop, due mondi che si fondono in un'esplosione di creatività. Questo incontro celebra la cultura streetwear, sempre più influente nella moda globale. Chi sarà il prossimo a tracciare nuove traiettorie stilistiche? Non perdere l'occasione di scoprire come queste influenze possano ridefinire il nostro concetto di moda!

L'arrivo di BBCICECREAM al Pitti Uomo 108 segna un momento storico per la fiera fiorentina, che accoglie per la prima volta l'iconico brand nato dall'incontro tra due leggende della cultura contemporanea. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - BBC / ICECREAM al Pitti Uomo 108: Quando Tokyo Incontra l’Hip-Hop.

Scopri altri approfondimenti

Baron Filou: l’orso Filou alla conquista Pitti Uomo 108.

Al Pitti Uomo 108, l’orso Filou non è solo una mascotte, ma una vera e propria icona di stile che rivoluziona la moda contemporanea.

Cerca Video su questo argomento: Bbc Icecream Pitti Uomo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Pitti Uomo, 730 brand per una fiera 'marchio storico'

Segnala ansa.it: Così Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, ha introdotto oggi a Milano la prossima edizione del salone di moda maschile Pitti Uomo ... al salone di Icecream, marchio ...

Pitti Uomo 108: ecco tutte le novità per giugno

Si legge su it.fashionnetwork.com: Pitti Uomo sfida i venti di crisi e torna con grinta a Firenze ... Molti i nuovi progetti in fiera, dal debutto del brand di Pharrell Williams e Nigo, Icecream, ai ritorni di Tommy Hilfiger, Replay e ...

Pitti Uomo 107: le tendenze moda e le novità per il prossimo inverno

Riporta grazia.it: La 107ª edizione di Pitti Uomo ha aperto le porte, un appuntamento che passerà presto il testimone a Milano Moda Uomo, dando il via alla fashion week dedicata alla moda maschile per la prossima ...