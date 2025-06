Batosta Sinner pesante sconfitta a Parigi | è tutto finito

Una batosta per Jannik Sinner a Parigi, ma il suo percorso al Roland Garros potrebbe riservare sorprese. Il numero uno del mondo ha dimostrato di avere la stoffa giusta, e nonostante una sconfitta pesante, il suo gioco continua a brillare. In un torneo sempre più competitivo, la resilienza e la fiducia saranno le chiavi per tornare in carreggiata. Gli appassionati non possono perderne di vista l'evoluzione: la corsa è solo all'inizio!

Il percorso di Jannik Sinner al Roland Garros prosegue senza intoppi, almeno sul piano agonistico. Il numero uno del mondo, che ha già archiviato anche il match contro Lehecka, resta uno dei protagonisti più attesi del torneo parigino. La condizione fisica sembra reggere e la fiducia accumulata nei primi turni è solida. Al netto di un tabellone che si farà più impegnativo nei prossimi giorni, Sinner sta trasmettendo sensazioni positive, tanto al pubblico quanto al suo team. Il clima che si respira nel team dell’altoatesino è quello giusto: compatto, rilassato, ma allo stesso tempo proiettato all’obiettivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Batosta Sinner, pesante sconfitta a Parigi: è tutto finito

