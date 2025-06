Basta balle sui mercati | con Trump solo rialzi

"Basta con le chiacchiere! Anche a maggio, i mercati americani hanno segnato rialzi, nonostante la narrazione negativa su Trump. Questo è un segnale chiaro: le Borse possono prosperare anche in contesti difficili. È tempo di riflettere su come la narrativa economica influenza le decisioni di investimento. I risparmiatori meritano una visione obiettiva per navigare in questo mare tempestoso!"

Avviso ai naviganti nel mare della propaganda anti-trumpiana: le Borse americane sono cresciute pure a maggio. Per carità, sappiamo bene che per essere considerati osservatori e giornalisti dalla schiena dritta bisogna dire che i risparmiatori sono con le mani nei capelli, che i fondi pensione stanno mandando in fumo la previdenza dei lavoratori, che gli invstitori sono nel panico e che Wall Street sta per essere invasa da cavallette e locuste. E sappiamo bene che quando si parla di Donald Trump bisogna sempre condire il ragionamento con termini come “pagliaccio”, “pazzoide” o “brutale” per essere presi sul serio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Basta balle sui mercati: con Trump solo rialzi

Argomenti simili trattati di recente

Il mea culpa di Nargi è un inizio, ma non basta: Festa, dove sono le tue?

Il mea culpa di Laura Nargi segna un passo inatteso nella politica, ma non è sufficiente per sanare le ferite della sua amministrazione.

Cerca Video su questo argomento: Basta Balle Mercati Trump Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump, sfottò a Macron: La manata di Brigitte? Chiudi bene la porta | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mercati versus Trump 4-0: perché il presidente sta perdendo la partita (e la credibilità) con il sistema finanziario

Segnala corriere.it: Ci sono numeri più potenti persino del presidente degli Stati Uniti. Dall’inizio dell’anno i mercati azionari in America hanno perso circa 5.700 miliardi di dollari di valore, oltre due volte ...

Trump sfida i mercati, i Treasury schizzano. Così il debito Usa rischia di mangiarsi un terzo delle entrate

huffingtonpost.it scrive: Passa alla Camera per un solo voto la legge fiscale "Big Beautiful Bill" che farà salire il già enorme debito di 5 trilioni di ...

Borse: basta paura per i dazi, i Big Tech tornano sotto i riflettori. Trump punta al Medio Oriente per l’AI

Riporta msn.com: La paura dei dazi sembra passata visti i toni più concilianti degli ultimi giorni da parte di Trump, la maggior parte dei principali mercati azionari ha recuperato le perdite nelle sei settimane ...