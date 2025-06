Basket tifosi a Rimini accolgono il RivieraBanca dopo la vittoria contro Forlì

L’entusiasmo dei tifosi di Rimini è alle stelle dopo la vittoria della RivieraBanca contro Forlì, un successo che chiude la serie sul 3-1. Con 17 punti di Robinson, la squadra ha dimostrato determinazione e talento, un mix perfetto che riaccende la passione per il basket in città. In un periodo in cui lo sport rappresenta una fuga dalla routine quotidiana, questa vittoria galvanizza e unisce la comunità. È tempo di sognare in grande!

