Basket serie C ecco l' avversario dei Baskers | sarà la Tiber Roma

Grande attesa per la semifinale di spareggio promozione dei Baskers Forlimpopoli, che sfideranno la Tiber Roma! Dopo una combattuta gara 3, i romani hanno dimostrato di avere la stoffa per lottare. Questo incontro non è solo una battaglia sul parquet, ma un'opportunità per entrambi i team di scrivere la propria storia nel basket italiano. Chi avrà la meglio? Non perdere il colpo, la tensione è alle stelle!

Arriva l’ufficialità in merito all’avversario dei Baskers Forlimpopoli per lo spareggio promozione. Nel girone I laziale in gara 3 i padroni di casa della Tiber Roma piegano la resistenza dei giovani LaSalle Roma (73 - 69 t.s.) ribaltando lo 0-1 ed affronteranno i Baskérs nella seconda semifinale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Basket serie C, ecco l'avversario dei Baskers: sarà la Tiber Roma

