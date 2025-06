Basket serie A2 | Libertas Livorno-Di Carlo è addio | risolto il rapporto tra la società e l' allenatore amaranto

La Libertas Livorno volta pagina: Gennaro Di Carlo lascia la panchina dopo una stagione di sfide e successi. Con la sua guida, la squadra ha conquistato la salvezza, ma ora si apre un nuovo capitolo. Questo cambiamento riflette un trend in crescita nel basket italiano, dove il rinnovamento dei tecnici è spesso la chiave per nuove ambizioni. Quale sarà il futuro di Livorno e chi guiderà la rinascita? Segui le prossime mosse!

Gennaro Di Carlo non è più l'allenatore della Libertas Livorno. Il 51enne tecnico di Santa Maria Capua Vetere, chiamato sulla panchina delle doppie L dopo l'addio di Marco Andreazza e alla guida della prima squadra nell'ultima parte della stagione fino alla salvezza conquistata nei playout contro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, serie A2 | Libertas Livorno-Di Carlo, è addio: risolto il rapporto tra la società e l'allenatore amaranto

Libertas Livorno, microlesione al tendine d'Achille per Quinton Hooker

Quinton Hooker della Libertas Livorno ha subito una microlesione al tendine d'Achille del piede destro durante gara 1 dei playout contro Vigevano.

