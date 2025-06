Basket Serie A | Brescia sbanca ancora il PalaShark e si porta sul 2-0

La Germani Brescia continua la sua corsa trionfale nei playoff di Serie A, sconfiggendo Trapani per la seconda volta e portandosi sul 2-0 nella serie semifinali. Con tre match point a disposizione, il PalaLeonessa si prepara a vivere un’atmosfera elettrica. Un chiaro segnale di come la squadra stia capitalizzando al massimo il suo momento magico: sarà Brescia la sorpresa di questa stagione? L'appuntamento è fissato, non mancate!

Trapani, 1 giugno 2025 – La Germani Brescia non si ferma piĂą e per la seconda volta in due giorni espugna il PalaShark battendo Trapani 85-77 e assicurandosi ben tre match point per chiudere la serie delle semifinali che ora si sposta al PalaLeonessa con i biancoblĂą sul 2-0. Ancora una volta, gli uomini di coach Peppe Poeta hanno mostrato una soliditĂ granitica, comandando di fatto la gara per tutto l’arco dei 40’ e respingendo tutti i tentativi di rimonta dei siciliani. Toccato il +14 in un primo quarto dominato dalle giocate di Maurice Ndour (autore di 17 punti di cui 10 siglati nei 10’ iniziali), i biancoblĂą hanno infatti tenuto dritta la barra del timone affidandosi all’asse composto da Amedeo Della Valle (19 punti con 58 da tre) e Miro Bilan (15 punti) per tenere a distanza una Trapani anche oggi molto contratta in entrambe le metĂ campo (soltanto il 25% dalla lunga per i granata) e successivamente alle stilettate dall’arco dei 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Brescia sbanca ancora il PalaShark e si porta sul 2-0

Leggi anche Gara 1 playoff Basket Serie A 2025: Milano sbanca Trento, vincono Trapani, Brescia e Bologna - Le prime gare dei playoff di Serie A 2025 vedono le grandi: Milano, Trapani, Brescia e Bologna, conquistare vittorie importanti.

