Basket Rimini vince il derby contro Forlì | oltre 300 tifosi accolgono giocatori e staff

Rimini festeggia! In un clima di grande emozione, oltre 300 tifosi hanno accolto la Rinascita Basket al Flaminio dopo la vittoria nel derby contro Forlì. Un trionfo che segna non solo la conquista della finale playoff, ma anche un ritrovato spirito di comunità e passione sportiva. Con la RivieraBanca inarrestabile, il basket diventa simbolo di unità e orgoglio. Chi sarà il prossimo avversario da battere? La tensione sale!

Rimini, 1 giugno 2025 - Entusiasmo alle stelle a Rimini: oltre trecento tifosi hanno accolto al Flaminio giocatori e staff della Rinascita per festeggiare la vittoria nel derby di Forlì e la conquista della finale playoff. La RivieraBanca ha infatti battuto l'Unieuro in gara4 (64-76 con 17 punti di Robinson) chiudendo così la serie sul 3-1: un risultato che permetterà alla squadra di Dell'Agnello di sfidare Cantù nella finale che mette in palio la promozione in serie A. Di ritorno da Forlì, giocatori e staff della Rinascita hanno trovato una folla festante ad accoglierli all'esterno del Flaminio, con cori e striscioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket, Rimini vince il derby contro Forlì: oltre 300 tifosi accolgono giocatori e staff

