Basket Forlì cade in gara 4 e cede il passo a Rimini | finisce 64-76

La sconfitta di Forlì in gara 4 segna una svolta nel campionato e mette in luce la resilienza del basket romagnolo. Con Rimini che avanza verso la finale, il confronto con Cantù promette scintille. Ma l'Unieuro, sebbene abbia lottato, ha dimostrato che la fatica può appannare anche i migliori talenti. La domanda è: come si rialzeranno ora? La risposta potrebbe riscrivere il futuro della squadra e del nostro amato sport!

Forlì,1 giugno 2025 – Forlì cade in gara4 e cede il passo a Rimini, che avanza in finale promozione dove ad attenderla c’è Cantù. La squadra di Dell’Agnello tiene in pugno punteggio e inerzia per tutta la sfida, imponendosi 64-76. L’Unieuro forza l’utilizzo di Perkovic dopo la pausa lunga, ma le energie sono davvero ridotte al lumicino ed è costretta alla resa. Gaspardo (18) l’unico dei suoi in doppia cifra. L’equilibrio di inizio periodo dalle iniziative di Gaspardo (13-9) e poi dall’ingresso in campo di Camara che spariglia le carte (14-19) anche perché Forlì non segna più dal campo. La partita si gioca sotto canestro e, con 6 punti di Magro, i biancorossi sono ancora lì (27-28). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Forlì cade in gara 4 e cede il passo a Rimini: finisce 64-76

