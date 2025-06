Basket femminile | l’Italia cerca il bis questa sera con la Spagna

Stasera l'Italia del basket femminile è pronta a ripetere l'impresa contro la Spagna, dopo il trionfo contro la Grecia! Le azzurre, guidate da Andrea Capobianco, vogliono consolidare il loro slancio in vista degli Europei. Questo incontro non è solo una sfida, ma un passo verso il riscatto del movimento femminile nello sport. Non perdere l'emozione di vedere il talento in campo: ogni partita può scrivere la storia!

Torna in campo questa sera l’Italia di Andrea Capobianco a Inca, nelle Isole Baleari, per la seconda amichevole del weekend in preparazione degli Europei di quest’estate. E dopo la bella vittoria di ieri contro la Grecia le azzurre vanno a caccia del successo anche contro le padrone di casa della Spagna. La vittoria contro la Grecia è stata importante per il morale e per capire certi assetti, come ha sottolineato coach Capobianco. “Anche oggi abbiamo accusato un passaggio a vuoto nel secondo quarto ma poi siamo stati brave a riprendere a giocare la nostra pallacanestro dopo l’intervallo: la nostra forza non può che essere la difesa, dobbiamo ricompattarci nella nostra metà campo quando in attacco sbagliamo tanti tiri anche facili, come ci è accaduto oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: l’Italia cerca il bis questa sera con la Spagna

