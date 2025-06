Basket femminile | Italia battuta dalla Spagna nella seconda partita a Inca

L'Italia del basket femminile torna a casa con una sconfitta contro la Spagna, ma c’è di più: la partita ha messo in luce l'importanza della difesa nel gioco moderno. Con il punteggio bloccato a 57-42, emerge un trend sempre più evidente: le squadre si stanno concentrando sull’aspetto difensivo, rendendo le sfide sempre più strategiche. Le azzurre, con giovani talenti come Verona, hanno ancora tanto da dire in questo sport!

Finisce con una sconfitta la seconda delle due partite dell’Italia a Inca, nelle Baleari. Le azzurre allenate da Andrea Capobianco perdono contro la Spagna per 57-42 in una partita in cui nessuna delle due squadre brilla in fatto di produzione offensiva, e sono le difese a fare il massimo in senso assoluto. Primi due punti per Verona in entrata, seguita un minuto dopo da Cubaj mentre la Spagna, pur avendo fisicità, fatica a segnare. Pueyo, da palla rubata, sblocca le iberiche, che poi pareggiano a quota 4. Si fa una fatica bestiale a segnare da ambo le parti, Cubaj sblocca le azzurre dalla media, poi Ginzo, a 2? dalla fine del quarto, segna il 7-6 che vale il primo vantaggio spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia battuta dalla Spagna nella seconda partita a Inca

Leggi anche LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: tra poco le qualifiche in Catalogna, Ferrari punta alla seconda fila - Siamo in attesa delle qualifiche del GP di Spagna 2025, un momento cruciale per la Ferrari che punta alla seconda fila! Il gran caldo a Barcellona sarà determinante nella gestione delle gomme: in questo clima torrido, ogni dettaglio conta.

Se ne parla anche su altri siti

Finale Nazionale U15F. Reyer Venezia ancora Campione! Battuta Costa Masnaga 66-58. Bronzo a Frascati (ko Moncalieri 71-53); Road to Women’s EuroBasket – Italia sconfitta di misura dal Belgio. Preoccupazione per l'infortunio a Matilde Villa; Shields trascina Milano in semifinale: Trento battuta 89-82 in gara-4; Coppa Italia Eccellenza: il Torino parte con una vittoria, battuta la Casolese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Basket femminile: Italia battuta dalla Spagna nella seconda partita a Inca

Secondo oasport.it: Finisce con una sconfitta la seconda delle due partite dell'Italia a Inca, nelle Baleari. Le azzurre allenate da Andrea Capobianco perdono contro la ...

Basket femminile, l’Italia vince la prima amichevole. Battuta la Grecia, domani sfida con la Spagna

Si legge su oasport.it: Arriva la prima vittoria per l'Italia nelle amichevoli di preparazione agli Europei di basket femminile. Le azzurre hanno sconfitto ad Inca (Baleari) la ...

Basket femminile, Grecia-Italia 52-65: il racconto del match

Da calciomagazine.net: INCA - Primo successo per la Nazionale Femminile nel percorso di avvicinamento al FIBA Women’s EuroBasket 2025, che vedrà un girone giocarsi al PalaDozza ...