Basket | Brescia vince ancora a Trapani lombardi ad un successo dalla finale scudetto

La Germani Brescia è inarrestabile! Con una vittoria su Trapani, i lombardi si avvicinano alla finale scudetto, dimostrando un gioco fluido e incisivo. Questo successo non è solo un passo verso il traguardo, ma rappresenta anche la rinascita del basket italiano, sempre più competitivo e carico di talenti. Non perdere l'occasione di seguire questo emozionante cammino: la finale è a un passo! Chi sarà il prossimo avversario?

È una Germani Brescia spettacolare quella vista oggi in gara-2 della semifinale scudetto. I lombardi espugnano per la seconda volta consecutiva il PalaShark, battendo Trapani con il punteggio di 77-85. Prestazione quasi perfetta per i ragazzi di coach Poeta che avranno ora le due gare casalinghe per volare in finale playoff. I siciliani, per la prima volta quest’anno, subiscono due sconfitte consecutive in casa e sono ora chiamati ad una autentica impresa. L’avvio equilibrato di partita viene spezzato dalla tripla dell’eterno Amedeo Della Valle che, aiutato dal piazzato di Maurice Ndour, porta Brescia sul primo vantaggio di +5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Brescia vince ancora a Trapani, lombardi ad un successo dalla finale scudetto

