Il Big Mat Grosseto ha dimostrato ancora una volta la sua forza, completando uno straordinario sweep nel derby contro la BBC. Con 24 valide e un punteggio finale di 7-5, la squadra non solo si rinforza nel girone A della Serie A, ma abbatte anche ogni previsione. Questo successo è emblematico di un trend crescente nel baseball italiano, dove le squadre locali stanno emergendo come veri contendenti. La passione per questo sport è in costante ascesa!

Si è concluso quest’oggi il primo turno del girone di ritorno relativo al girone A per quel che concerne la Serie A di baseball. In una seconda partita nella quale arrivano non meno di 24 valide, allo Scarpelli il Big Mat Grosseto completa lo sweep ai danni della BBC con un 7-5 di assoluto valore. Primi due punti realizzati dalla BBC, con Deotto (singolo) e Chelli (volata di sacrificio) nel secondo inning. Nel quinto, invece, il Big Mat acciuffa la paritĂ con la stessa sequenza, in questo caso nelle mani di Aloma Herrera e McIlwain. Il momento decisivo si ha nella settima ripresa, con due fuoricampo praticamente in sequenza da parte di Aloma Herrera (tre punti) e Isenia (due). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: il derby di Grosseto finisce in sweep per il Big Mat

Leggi anche Bbc Grosseto domina San Marino 10-4 in gara-uno di baseball - Il Bbc Grosseto si impone con sicurezza contro San Marino in gara-uno di baseball, vincendo 10-4. La squadra maremmana ha dominato fin dai primi inning, dimostrando determinazione e superioritĂ sul campo.

