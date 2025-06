Baseball Godo sfida la capolista Athletics Bologna nel girone N di serie A

Domenica di grande attesa per il Baseball Godo, che si prepara a sfidare la capolista Athletics Bologna nella prima giornata di ritorno del girone N di Serie A. Questa partita non è solo un test di abilità , ma un'opportunità per riscrivere il proprio destino. I Goti, dopo un inizio di stagione altalenante, sono determinati a sorprendere e rilanciare le proprie ambizioni. Riusciranno a ribaltare le aspettative? La risposta sul diamante!

Sfida alla capolista nella prima di ritorno. Domenica di passione per il Baseball Godo che oggi (ore 11 e 15) sfida nel doppio incontro l’ Athletics Bologna, leader del girone N di serie A proprio a domicilio, sul diamante felsineo del Pilastro. Prima giornata di ritorno, dunque, per i Goti che hanno chiuso bene l’andata inizia non proprio brillantemente. Ma i miglioramenti sono stati costanti, soprattutto nel box con le mazze godesi piuttosto consistenti giĂ da qualche turno a questa parte. Godo ritrova Luca Servidei che potrebbe alternarsi con Orselli nel ruolo di interbase anche se oggi mancheranno Gelli, Bonilla e Monari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baseball Godo sfida la capolista Athletics Bologna nel girone N di serie A

