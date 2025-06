Barriera di Milano picchia e tenta di strangolarla la compagna davanti alla figlia di 9 mesi | 36enne arrestato

Un drammatico episodio di violenza domestica si è verificato a Barriera di Milano, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver picchiato e tentato di strangolare la compagna davanti alla figlia di soli 9 mesi. Questo caso sottolinea un trend allarmante: la crescita dei maltrattamenti in famiglia, che colpisce non solo le vittime ma anche i più piccoli. È fondamentale rompere il silenzio e denunciare queste atrocità per proteggere le future generazioni.

Uomo di 36 anni, di origine nordafricana, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri, accorsi in un’abitazione in Barriera di Milano. È stata la sua compagna a chiamare il 112 per chiedere aiuto per l’aggressione in corso e a specificare che in casa con loro c'era la figlia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Barriera di Milano, picchia e tenta di strangolarla la compagna davanti alla figlia di 9 mesi: 36enne arrestato

Leggi anche Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza - Ieri sera, mercoledì 14 maggio 2025, i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto nel quartiere Barriera Milano di Torino, in risposta agli inquietanti episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane.

