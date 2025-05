Barella non trova le parole | Finale a senso unico I tifosi non ci abbandonino | VIDEO CM IT

Dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Champions contro il PSG, le parole di Nicolò Barella risuonano come un eco di frustrazione. In un contesto calcistico sempre più competitivo, dove ogni dettaglio può fare la differenza, l'assenza di una reazione positiva lascia il segno. Ma il legame con i tifosi non deve spezzarsi: il sostegno della curva è fondamentale per ricominciare e rinascere. È tempo di reagire e riscrivere la storia!

Difficile parlare dopo una serata del genere. L’ Inter crolla contro il Paris Saint-Germain nella finale di Monaco di Baviera, con il sogno di alzare al cielo la Champions che sfuma malamente per gli uomini di Simone Inzaghi. Nicolò Barella in zona mista – Calciomercato.it Nicolò Barella non nasconde tutta la sua delusione nella zona mista dell’Allianz Arena: “C’è poco da commentare, è stata una finale a senso unico. Però dobbiamo rialzarci subito perché c’è un Mondiale da giocare. Dico ai tifosi di non abbandonarci”, le parole del centrocampista della Nazionale come raccolto dall’inviato di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Barella non trova le parole: “Finale a senso unico. I tifosi non ci abbandonino” | VIDEO CM.IT

Altre letture consigliate

Intermania, nervi tesi: curva agitata per i biglietti della finale, "vaffa" di Barella ad Acerbi e confronto nello spogliatoio

L'Inter nervosa e tesa avverte la pressione, con la curva agitata per i biglietti della finale "Vaffa".

Cerca Video su questo argomento: Barella Trova Parole Finale Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barella: Siamo un gruppo straordinario, ci meritiamo un bel finale; Barella non trova le parole: “Finale a senso unico. I tifosi non ci abbandonino” | VIDEO CM.IT; Costacurta infervorato esagera sull’Inter, Barella lo ascolta: “Anche io vorrei dire parolacce”; Barella: “L’Inter è tornata dove merita. Seconda finale in tre anni? Un orgoglio”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barella non trova le parole: “Finale a senso unico. I tifosi non ci abbandonino” | VIDEO CM.IT

Lo riporta calciomercato.it: Barella non trova le parole: “Finale a senso unico. I tifosi non ci abbandonino” | VIDEO CM.IT ...

Barella dopo PSG-Inter 5-0: "Ci è mancato il cuore proprio in finale". Lautaro Martinez: "Orgoglioso dei compagni, del mister e della società"

Secondo eurosport.it: CHAMPIONS LEAGUE - Grossissima delusione nello spogliatoio dell'Inter dopo lo 0-5 contro il PSG nella finale di Monaco.

Barella: “Il PSG stasera l’ha voluta di più. La prima cosa che ho detto in spogliatoio è stata…”

Secondo fcinter1908.it: A Sky Sport, Nicolò Barella commenta così il pesantissimo ko in finale di Champions League dell’Inter contro il PSG ...