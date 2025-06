Barella amareggiato dopo il 5-0 di Psg Inter | Mi verrebbero da dire parolacce ma cerco di trattenermi! L’immagine che rimane di questa finale cancella un po’ il percorso

Nicolò Barella, visibilmente deluso dopo il pesante 5-0 subito dal PSG in finale di Champions League, ha espresso la sua amarezza: "Mi verrebbero da dire parolacce, ma cerco di trattenermi." Un epilogo che offusca un percorso stagionale straordinario per l'Inter, sottolineando come il calcio possa riservare sorprese inaspettate. In un contesto in cui le emozioni sono al centro dello sport, questa sconfitta è un duro colpo da digerire.

Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Psg. Intervenuto nel post-partita di Psg Inter a Sky, Nicolò Barella ha commentato così la finale di Champions League. Queste le sue dichiarazioni. LA FINALE – «Mi verrebbero da dire parolacce, ma cerco di trattenermi. C’è tanto dispiacere perché l’immagine che rimane di questa finale un po’ cancella il percorso. Nel calcio, come nella vita, rimangono le battute finali, ma io sono super orgoglioso della squadra e di quello che ha messo in campo. Poi rimangono i trofei, purtroppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Barella amareggiato dopo il 5-0 di Psg Inter: «Mi verrebbero da dire parolacce, ma cerco di trattenermi! L’immagine che rimane di questa finale cancella un po’ il percorso»

Argomenti simili trattati di recente

Intermania, nervi tesi: curva agitata per i biglietti della finale, "vaffa" di Barella ad Acerbi e confronto nello spogliatoio

L'Inter nervosa e tesa avverte la pressione, con la curva agitata per i biglietti della finale "Vaffa".

Cerca Video su questo argomento: Barella Amareggiato Dopo 5 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

CHAMPIONS LEAGUE/ PSG-Inter 5-0, il verdetto: i francesi troppo forti, Inter ko senza appello. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Barella dopo PSG-Inter 5-0: "Ci è mancato il cuore proprio in finale". Lautaro Martinez: "Orgoglioso dei compagni, del mister e della società"

Lo riporta eurosport.it: CHAMPIONS LEAGUE - Grossissima delusione nello spogliatoio dell'Inter dopo lo 0-5 contro il PSG nella finale di Monaco.

“Tante parolacce”: PSG Inter, l’amarezza di Barella dopo la sconfitta

Da spaziointer.it: Le parole del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella dopo la sconfitta pesante in finale contro il Paris Saint-Germain ...

Barella, l’errore costato all’Inter il 2-0 del Psg: cosa è successo

Come scrive msn.com: MONACO DI BAVIERA – Una leggerezza. Il gol del 2-0 del Paris Saint-Germain nella finale di Champions contro l’ Inter nasce da un errore di Nicolò Barella. Che ha spalancato la strada al contropiede ...