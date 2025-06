Barella a Inter TV | Oggi è mancato tutto ma ci rialzeremo

Dopo una finale di Champions League deludente, Nicolò Barella si è presentato a Inter TV con la determinazione di chi sa che le sfide più grandi sono quelle da affrontare. "Oggi è mancato tutto, ma ci rialzeremo", ha dichiarato, incapsulando lo spirito di resilienza che caratterizza l’Inter. In un calcio sempre più competitivo, la capacità di ripartire è il vero segreto del successo. La vera forza sta nel rialzarsi!

Un Nicolò Barella ovviamente molto deluso ha commentato PSG-Inter al termine della finalissima. Le parole del centrocampista ai microfoni di Inter TV. Nicolò Barella è stato uno dei peggiori in campo nella finalissima di Champions League tra Inter e PSG. Costantemente in balia del centrocampo avversario, il classe 1997 ha sofferto moltissimo i ritmi della partita andando sempre in difficoltà. Per l’ex Cagliari tante responsabilità sul gol del momentaneo 2-0: nel tentativo di proteggere il calcio d’angolo, Barella non resiste all’impatto fisico con Pacho, che recupera e fa partire il contropiede del PSG che porta alla rete di Doué. 🔗 Leggi su Internews24.com