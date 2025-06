Barchini soccorsi al largo di Lampedusa | 147 migranti sbarcano nel giro di poche ore

Lampedusa torna al centro dell'attenzione con tre sbarchi in poche ore, segnando una nuova ondata migratoria. Con 147 persone salvate in mare, la situazione mette in luce l'urgenza di un dibattito su politiche migratorie più umane e sostenibili. Ogni migrante ha una storia da raccontare: chi sono queste persone e quali sogni portano con sé? Un tema che ci riguarda tutti e invita alla riflessione.

Tre sbarchi, con 147 migranti, nel giro di poche ore a Lampedusa dove ieri era stato completamente svuotato l'hotspot. Ad agganciare e soccorrere i barchini, salpati dalla Libia, sono state le motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e Frontex. Il primo natante, con a bordo 29 uomini e una.

