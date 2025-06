Barcellona GP di Spagna | doppietta McLaren con Piastri e Norris Leclerc terzo sul podio

Il Gran Premio di Spagna è stato teatro di un trionfo straordinario per McLaren, con Piastri e Norris che hanno conquistato il podio in una gara mozzafiato. Mentre la squadra britannica torna alla ribalta, si conferma un trend in crescita nel motorsport, dove i giovani talenti stanno riscrivendo le regole del gioco. E attenzione: Leclerc, terzo, dimostra che la lotta per il titolo è tutt’altro che finita! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Il Gran Premio di Spagna a Barcellona ha visto una netta supremazia della McLaren, con una doppietta firmata dall'australiano Oscar Piastri e dal britannico Lando Norris. Piastri ha dominato la gara, conquistando la sua quinta vittoria stagionale in nove appuntamenti e rafforzando la leadership nel mondiale piloti davanti al compagno di squadra Norris, arrivato secondo. Charles Leclerc Sul podio si è inserito a sorpresa Charles Leclerc, che ha chiuso al terzo posto dopo una rimonta dalla settima posizione in griglia. Il monegasco della Ferrari ha approfittato di un finale caotico, segnato dall'ingresso della safety car causato dal ritiro di Kimi Antonelli per un guasto al motore.

Leggi anche F1, Piastri svetta sul giro secco in FP2 a Barcellona. Norris vola sul passo, la Ferrari insegue - Oscar Piastri brilla nel Gran Premio di Spagna, segnando il miglior tempo nelle FP2 con un incredibile 1'12"760.

