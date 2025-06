Barca incendiata e affondata il proprietario | Era la mia seconda casa

Un drammatico episodio si è consumato al largo di Fano, dove la passione per il mare ha preso una piega inaspettata. Simone Cesaroni, tra lacrime e ricordi, racconta la perdita della sua “seconda casa” sul mare. Questo evento mette in luce un trend crescente: l'importanza emotiva delle imbarcazioni, simbolo di libertà e rifugio. Un monito per tutti noi sull’importanza di proteggere ciò che amiamo. Cosa faremmo senza le nostre passioni?

Fano, 1 giugno 2025 – “Il primo pensiero, una volta in salvo? Ho chiamato mia moglie e mi sono messo a piangere. Quella barca era casa nostra sul mare”. Simone Cesaroni, 40 anni, agente di assicurazioni e musicista, racconta con voce ancora scossa l’incendio che ieri mattina ha distrutto la sua imbarcazione ( foto ) al largo del porto di Fano. “Ero con due amici, stavamo gironzolando come faccio spesso. Sono nato in barca, praticamente: ne abbiamo sempre avute in famiglia. A un certo punto abbiamo sentito puzza di bruciato. Sono sceso nella cabina e ho trovato già tutto invaso dal fumo. Ho provato a recuperare gli estintori, ma non si riusciva a respirare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barca incendiata e affondata, il proprietario: “Era la mia seconda casa”

Cerca Video su questo argomento: Barca Incendiata Affondata Proprietario Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Barca incendiata e affondata, il proprietario: “Era la mia seconda casa”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barca affondata, chi sono i (ricchissimi) dispersi: da Mike Lynch a Jonathan Bloomer e Chris Morvillo, chi c'era sul super yacht

Scrive msn.com: Sono loro i sei dispersi nel naufragio della barca a vela Bayesian, affondata all'alba di lunedì ... Il settantenne è amico di Mike Lynch, il proprietario dello yacht scomparso insieme alla ...

Barca affondata a Palermo, chi sono i dispersi? Da Jonathan Bloomer a Mike Lynch, passando per Chris Morvillo, chi c'era sul super yacht

Segnala msn.com: Sono loro i sei dispersi nel naufragio della barca a vela Bayesian, affondata all'alba di lunedì mentre si trovava in rada a Porticello, nel Palermitano. Imprenditori, legali, presidenti di ...

Barca affondata, chi sono i (ricchissimi) dispersi: da Mike Lynch a Jonathan Bloomer e Chris Morvillo, chi c'era sul super yacht

Si legge su leggo.it: È tra i fondatori della società immobiliare Change Real Estate. Il settantenne è amico di Mike Lynch, il proprietario dello yacht scomparso insieme alla figlia diciottenne Hannah. Bloomer è ...