Barbara d’Urso nel daytime della Rai? Risponde il direttore Mellone

Barbara d'Urso torna a far parlare di sé! Il direttore Mellone ha ufficialmente risposto alle voci sul suo possibile approdo in Rai con un programma di emotainment. Un trend che dimostra come il pubblico stia cercando sempre più contenuti che non solo intrattengano, ma anche emozionino. Curiosi di scoprire se la regina del pomeriggio riuscirà a conquistare un nuovo pubblico? Le novità sono dietro l'angolo!

È arrivato un nuovo responso a proposito del futuro televisivo di Barbara d’Urso. Come accade ormai con una certa frequenza, si erano rincorse alcune voci rispetto al ritorno della conduttrice sul piccolo schermo, seguite da smentite. Si vociferava, in particolare, di un nuovo programma, in Rai, di genere emotainment. Ieri pomeriggio, però, nel programma “ TvTalk “, in onda su Rai3, la risposta del direttore dell’Intrattenimento del Daytime della Rai non ha lasciato alcun dubbio: Barbara d’Urso – almeno nel futuro prossimo – non avrà un suo programma nel Day Time dei canali della televisione pubblica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Barbara d’Urso nel daytime della Rai? Risponde il direttore Mellone

