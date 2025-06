Barbara D’Urso la scelta definitiva della Rai sul ritorno in tv

...questo amore incondizionato per il suo pubblico che rende Barbara D'Urso una figura imprescindibile del panorama televisivo italiano. In un'epoca in cui il piccolo schermo si trasforma e i talenti emergono, la nostalgia per la sua presenza è palpabile. I fan aspettano con ansia il suo ritorno: sarà la Rai a decidere di riaccendere la scintilla, o ci troveremo a rimpiangere un'era d'oro della TV?

"Quando ho lasciato la tv, sono spariti tutti". Sono queste le parole di Barbara D'Urso, affidate a 7, dopo un lungo silenzio. Ma soprattutto un'assenza che si fa sentire e per cui gli spettatori chiedono a gran voce un ritorno in televisione, lì dove la conduttrice non solo ha sempre dimostrato di dare il massimo, ma ha dato tutto, ogni cosa. Ed è forse per questo che è stata definita come una "grandissima professionista" da Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai. Barbara D'Urso in Rai dopo Mediaset: le parole di Angelo Mellone. Luglio 2023. Una data che Barbara D'Urso, così come i suoi affezionati spettatori, non possono dimenticare: l'annuncio di Mediaset, la decisione di interrompere un rapporto lavorativo che andava avanti da anni e che si era intensificato sempre di più.

