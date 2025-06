Baraggia di Suno all' incrocio pericoloso arriva un semaforo

Finalmente arriva un semaforo all’incrocio della Baraggia di Suno, un passo importante verso la sicurezza stradale. Questo intervento non è solo una risposta agli incidenti frequenti, ma segna una crescente attenzione per la mobilità sicura nel nostro paese. Con l’adozione di impianti semaforici intelligenti, ci si aspetta una gestione del traffico più efficace. È tempo di mettere al primo posto la vita delle persone!

Sarà messo in sicurezza, almeno temporaneamente, con un semaforo. L'incrocio pericoloso alla Baraggia di Suno sarà in parte sistemato entro l'estate con un impianto semaforico intelligente e apposita segnaletica. Sono stati tanti, troppi, gli incidenti avvenuti in quell'incrocio, alcuni anche.