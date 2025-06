banda dei bancomat scatenata due assalti nella notte

Notte da incubo in Versilia! La banda dei bancomat ha colpito ancora, seminando il panico tra Viareggio e Querceta. Dopo aver fatto esplodere un bancomat in piazza Matteotti, i malviventi si sono dileguati a bordo di un'Audi scura. Questo episodio si inserisce in un preoccupante trend di criminalità che sta colpendo diverse città italiane. Riflessione interessante: la sicurezza nei nostri centri urbani è più che mai sotto la lente d'ingrandimento.

Viareggio (Lucca), 1 giugno 2025 – Banda dei bancomat scatenata tra Viareggio e la Versilia. I banditi – si tratta di un gruppo probabilmente di cinque persone –sono entrati in azione prima a Querceta, all'agenzia del Banco Bpm  di piazza Matteotti. Intorno alle 4,15 hanno fatto saltare il bancomat per poi scappare su un'Audi scura. La notte dei banditi non era finita lì: alle 4,40 è stata la filiale della Cassa di risparmio di Lucca in via Garibaldi a Viareggio a diventare preda dell'assalto. Il boato ha svegliato i residenti: era stata l'esplosione del gas usato per far saltare lo sportello a provocare il botto.