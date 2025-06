Bancomat fatto esplodere all' alba | paura in centro Si indaga sul colpo

All'alba di oggi, Orta Nova si è risvegliata in un clima di paura: un bancomat è stato fatto esplodere con un ordigno artigianale. Questo episodio si inserisce in un trend inquietante di criminalità che colpisce le piccole città italiane, dove furti e atti vandalici stanno aumentando. Come reagirà la comunità? La sicurezza è diventata una priorità, ma la vera domanda è: dove stiamo andando? La vigilanza è fondamentale!

Un?esplosione ha scosso Orta Nova (provincia di Foggia) poco prima delle 5 del mattino, quando ignoti hanno inserito un ordigno artigianale? una?marmotta??. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bancomat fatto esplodere all'alba: paura in centro. Si indaga sul colpo

Fatto esplodere il bancomat delle Poste di via Di Sotto: è il secondo assalto in un mese

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio, un secondo assalto in un mese ai danni del bancomat delle Poste di via di Sotto: due esplosioni hanno causato danni e preoccupazione.

Fanno esplodere bancomat ad Orta Nova, boato sveglia abitanti

Lo riporta ansa.it: Una esplosione si è verificata poco prima delle 5 di stamattina ad Orta Nova nel Foggiano dove ignoti hanno piazzato una' marmotta' all'interno della fessura del bancomat della banca BPM nella central ...

Esplosione all’alba in pieno centro. Colpo al bancomat, ladri in fuga

Da msn.com: Un botto all’alba in pieno centro storico ha bruscamente risvegliato i residenti, che hanno subito allertato la Tenenza ...

Esplode bancomat di notte. Arrivano i carabinieri . Ladri in fuga senza bottino

Secondo msn.com: È successo venerdì intorno alle 4.30 del mattino in via Livorno: la violenta esplosione ha svegliato i residenti. Indaga la Procura: telecamere al vaglio.