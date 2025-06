Ballava nudo nel bagno della business class dell’aereo | assistente di volo della British Airways scompare a bordo poi la scoperta choc

Immagina di trovarti in volo, circondato da passeggeri annoiati e improvvisamente un assistente di volo decide di trasformare il bagno della business class in un palcoscenico! Questo episodio stravagante, avvenuto su un volo British Airways, ci ricorda quanto la vita possa riservare sorprese inaspettate. Un segnale di come l’imprevisto possa irrompere nel quotidiano, rendendo ogni viaggio unico. Chi ha detto che volare deve essere noioso?

Un volo transatlantico trasformato in un palcoscenico surreale, con un assistente di volo protagonista di un spettacolo che ha lasciato sbigottiti i colleghi e i passeggeri presenti. È accaduto domenica scorsa, 25 maggio, a bordo di un Airbus A380 della British Airways in viaggio da San Francisco a Londra Heathrow. Un assistente di volo, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato trovato completamente nudo e impegnato a ballare nel bagno della cabina Club World (la business class della compagnia). L'allarme, come riporta il tabloid britannico The Sun, è scattato quando, durante il servizio pasti, l'uomo era letteralmente sparito.

