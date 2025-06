Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 28 settembre è iniziata una nuova emozionante edizione di "Ballando con le Stelle", il talent show che mette in pista celebrità pronte a sfidarsi in danze mozzafiato. Milly Carlucci, sempre al timone, guida un cast ricco di volti noti e sorprese. Ma dove rivedere l’ultima puntata? Con il crescente fascino dei reality show, "Ballando" continua a catturare l'attenzione del pubblico, confermandosi come un appuntamento imperdibile. Non

Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sono tante le sorprese che la prima serata di Ballando riserva ai telespettatori. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Approfondisci con questi articoli

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai”

Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Vedere Replica Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata; Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata; Andrea Bocelli 30-The Celebration, 1a puntata (replica)/ Diretta e ospiti: grande festa con star di Hollywood; Andrea Bocelli 30 – The Celebration streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica). 🔗Cosa riportano altre fonti

Sognando...Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca dà forfait alla finale: "Giorni duri, non ho scelta"

Si legge su msn.com: Questa sera andrà in onda la Finale di Sognando...Ballando con le Stelle e Pasquale La Rocca non sarà tra i maestri di ballo presenti. Ecco perché ha dovuto dire addio alla finale.

Garko torna a Sognando Ballando con le stelle:«Non ho paura di invecchiare». Gli infortuni, il coming out e ritocchi estetici

Lo riporta msn.com: Sognando Ballando con le stelle è giunto alla fase finale e per l'ultima serata che decreterà il vincitore, torna anche Gabriel Garko, uno dei grandi protagonisti delle ...

"Sognando… Ballando con le stelle" la Finale su Rai1 - Wanda Nara e gli ospiti vip, quando va in onda - Anticipazioni

Lo riporta affaritaliani.it: Sognando… Ballando con le stelle, giuria e special guest star: si il nuovo maestro che affiancherà i vip nelle prossime edizioni di Ballando con le Stelle ...