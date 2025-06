Bagnatica i vigili del fuoco cercano la causa dell’esplosione | la comunità abbraccia gli sfollati

A Bagnatica, l'esplosione di martedì ha lasciato la comunità in subbuglio, ma non è stata solo una giornata di paura. I vigili del fuoco indagano sulle cause, mentre i residenti si uniscono per sostenere gli sfollati. Sotto un gazebo, un gesto di solidarietà: un tavolo e panche in legno accolgono chi ha bisogno di conforto. In tempi di crisi, la comunità dimostra che l'unione fa la forza. Un esempio che potrebbe ispirare altre città a fare altre

Bagnatica. Al termine di un’altra giornata emotivamente difficile, tra sopralluoghi dei vigili del fuoco e il duro lavoro di ripristino della zona colpita dall’esplosione di martedì 27 maggio, i residenti del complesso residenziale di via Isolabella si sono ritrovati una bella sorpresa: sotto a un gazebo sono spuntati un tavolo in legno e delle panche, una bottiglia di vino, generi alimentari e l’ideale abbraccio di una comunità che da subito ha fatto sentire loro la propria vicinanza. Sabato i vigili del fuoco del Nucleo Investigativo Antincendio, incaricati dalla Procura di accertare le cause che hanno portato allo scoppio, hanno scandagliato ogni centimetro della proprietà: dai rilievi tecnici sull’impianto del gas avrebbero raccolto elementi importanti, sufficienti a ricostruire la sequenza degli eventi, escludendo anche l’eventualità dell’ odore di gas che alcuni residenti avevano riferito di sentire da tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bagnatica, i vigili del fuoco cercano la causa dell’esplosione: la comunità abbraccia gli sfollati

