B1 Ct San Giorgio del Sannio inarrestabile | sannite in finale per la serie A2

Le ragazze del Ct San Giorgio del Sannio continuano a stupire! Con una straordinaria vittoria contro il CT Vela Messina, si sono guadagnate un posto in finale per la serie A2. Questo traguardo non è solo una vittoria locale, ma rappresenta un trend crescente di talenti femminili nel tennis italiano. Non perdere di vista queste atlete, perché il loro viaggio potrebbe portarle lontano! Sarà emozionante seguire la loro avventura!

Tempo di lettura: 2 minuti Percorso netto per le tenniste del Ct San Giorgio del Sannio che hanno conquistato la quinta vittoria in altrettante partite imponendosi 3-1 sul CT Vela Messina. Battere le siciliane non è stato affatto semplice con il punteggio sull'1-1 dopo i primi due singolari con la sconfitta all'esordio con la maglia del Ct San Giorgio per Giulia Carbonaro (2.4) 61 62 contro la forte Maria Toma (2.4, 781 WTA) e la difficile vittoria 75 61 di Federica Sacco (2.5, 871 WTA) contro Federica Prati (2.6,B.R. 754 WTA), dopo aver recuperato da 5-2 sotto al primo set e aver sofferto per tutto il match a causa di una fastidiosa vescica.

