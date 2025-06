Aziz Ziriat ritrovato dopo cinque mesi il corpo dell’alpinista disperso sull’Adamello

Il ritrovamento del corpo di Aziz Ziriat, alpinista disperso sull’Adamello, segna un momento di profonda riflessione per gli appassionati di montagna. Dopo cinque mesi di ricerche, la vicenda mette in luce il rischio insito nell'escursionismo in alta quota, un'attività in costante aumento tra gli amanti della natura. Un ammonimento per tutti: la montagna è maestra, ma richiede rispetto e preparazione. Chi sarà il prossimo a sfidare le vette?

Brescia, 1 giugno 2025 – Dopo cinque mesi è stata recuperata la salma di Aziz Ziriat, alpinista di 36 anni disperso dallo scorso primo gennaio sull'Adamello. L'inglese era partito per un'escursione assieme all'amico connazionale di 35 anni, Samuel Harris. L'ultima comunicazione risaliva al primo gennaio, quando i due si trovavano al bivacco Dosson in val San Valentino. L' allarme era partito solo giorni dopo, quando i due non avevano preso il volo di ritorno, previsto per il 6 gennaio. Le ricerche, in condizioni meteorologiche avverse, avevano coinvolto numerosi operatori del soccorso alpino e speleologico del Trentino, dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Nuvola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aziz Ziriat, ritrovato dopo cinque mesi il corpo dell’alpinista disperso sull’Adamello

