Avvolta dalle fiamme l' auto di una 69enne | carabinieri avviano le indagini per stabilire le cause

Un’auto avvolta dalle fiamme: un episodio inquietante che riaccende l'attenzione su incidenti simili, sempre più frequenti. Una 69enne è rimasta coinvolta in questo misterioso evento, con i carabinieri già a lavoro per fare luce sulle cause. È interessante notare come la rapidità di intervento dei proprietari abbia limitato i danni, dimostrando l'importanza della prevenzione e dell’educazione alla sicurezza. Restate aggiornati su questa vicenda!

Le cause non chiare. E sono state ritenute "ancora in corso d'accertamento". Delle indagini, per stabilire come si sia innescato il fuoco, si stanno occupando i carabinieri. Ad essere danneggiata, parzialmente visto che i proprietari si sono subito mobilitati per cercare d'evitare che l'incendio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Avvolta dalle fiamme l'auto di una 69enne: carabinieri avviano le indagini per stabilire le cause

