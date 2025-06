Avvicinati al mondo delle immagini con senso critico | 439 gli studenti del Progetto Caos

Il "Progetto Caos" ha coinvolto ben 439 studenti delle scuole agrigentine in un viaggio educativo che fonde creatività e narrazione. In un'epoca in cui le immagini dominano la comunicazione, sviluppare un senso critico è fondamentale. Questo percorso non solo stimola l'espressione personale, ma invita i giovani a esplorare e raccontare il loro territorio attraverso strumenti contemporanei. Un passo importante verso una generazione consapevole e creativa!