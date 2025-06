Aviators Lugo | Successo nel Minibasket e Coesione Giovanile

Gli Aviators Lugo tracciano un bilancio straordinario nel minibasket, dimostrando che lo sport non è solo successo, ma anche coesione e crescita personale. Federico Baroncini esprime la sua soddisfazione per gli obiettivi raggiunti, evidenziando l’importanza dei valori condivisi tra i giovani atleti. In un’epoca in cui il lavoro di squadra è fondamentale, il loro esempio ci ricorda quanto lo sport possa unire e creare legami duraturi.

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati la scorsa estate e ne siamo orgogliosi". Federico Baroncini, responsabile del settore giovanile degli Aviators Lugo e allenatore della squadra di Divisione Regionale 1, è entusiasta nello stilare il bilancio dell'annata del minibasket e delle squadre giovanili, sottolineando la grande coesione creatasi tra i ragazzi di tutte le età. "Volevamo ricreare l'entusiasmo e la passione nel basket lughese e ci siamo davvero riusciti – continua Baroncini – dei ragazzi e delle loro famiglie, sempre presenti ad ogni attività, e ovviamente dei nostri allenatori, che hanno fatto crescere le squadre dal lato tecnico e qualitativo.

