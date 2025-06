Avevo smesso di crederci mi mostravano la carota e poi la strappavano via Tutta la mia arte ora mi appartiene | Taylor Swift riprende il controllo della sua musica

Taylor Swift riprende il controllo della sua musica e segna un nuovo capitolo nella lotta per i diritti degli artisti. Con la sua dichiarazione, l’artista non solo celebra un traguardo personale, ma diventa anche simbolo di una crescente consapevolezza nell’industria musicale. Questo evento riaccende il dibattito sui diritti d'autore, invitando tutti a riflettere su quanto sia fondamentale che gli artisti possano possedere il proprio lavoro. Un gesto che fa vibrare le corde dell'ispirazione!

Taylor Swift ha annunciato di aver riacquistato la piena proprietĂ del suo catalogo musicale. Con una foto pubblicata sui suoi profili social — lei seduta tra le copertine dei suoi primi sei album — e la didascalia “You belong with me “, la cantante ha comunicato un traguardo che è molto piĂą di un successo personale. “Tutta la musica che ho fatto ora appartiene a me”, ha scritto in una lettera rivolta ai fan. Un’affermazione chiara, netta, che chiude un capitolo lungo sei anni, aperto nel 2019 con la vendita del suo repertorio da parte della Big Machine Label Group alla Ithaca Holdings, societĂ dell’imprenditore Scooter Braun, figura da sempre controversa nel mondo della musica e, per Swift, simbolo di conflitti irrisolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it