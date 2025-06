Aveva appena 18 anni il ragazzo precipitato dal quinto piano di un palazzo Fatale l’impatto col suolo Inutili i soccorsi La tragedia a Pomezia

Una tragedia che colpisce profondamente non solo Pomezia, ma l'intera gioventù italiana, sempre più fragile in un mondo che cambia a ritmo serrato. Un giovane di appena 18 anni ha perso la vita dopo una drammatica caduta dal quinto piano, un episodio che riporta alla luce il tema della salute mentale tra i ragazzi. È fondamentale che ci si fermi a riflettere e si parli di vulnerabilità, ascolto e supporto.

Una domenica mattina da incubo a Pomezia, a causa di un drammatico incidente ha scosso la comunità locale. Un giovane di appena 18 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire dopo essere precipitato dal quinto piano della sua abitazione in via Nenni. Il terribile impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo, nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dell' elisoccorso. Intervento delle forze dell'ordine e indagini in corso. Il tempestivo arrivo dell' elisoccorso, che ha sorvolato la città per poi atterrare nelle vicinanze, ha subito suscitato preoccupazione, facendo temere il peggio.

