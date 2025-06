Avellino sfida al Cerignola in Coppa Italia | attesa per il verdetto FIGC e possibile inversione di campo

L'Avellino si prepara a una sfida avvincente contro l'Audace Cerignola in Coppa Italia, in un clima di attesa e incertezze. La possibilità di un'inversione di campo aggiunge un ulteriore brivido a questa contesa. Questo match non è solo una partita: riflette le dinamiche della competizione italiana, dove ogni decisione può cambiare le sorti delle squadre. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio e come evolverà il tabellone!

Sarà l'Audace Cerignola l'avversaria dell'Avellino nel turno preliminare di Coppa Italia, in programma a inizio agosto. Un confronto che si inserisce in un contesto ancora fluido, con il tabellone non ancora definitivamente composto a causa dell’evoluzione delle finali playoff di Serie B e Serie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, sfida al Cerignola in Coppa Italia: attesa per il verdetto FIGC e possibile inversione di campo

Avellino-Cerignola in coppa per regalarsi il Cagliari. 4700 tessere; Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: preliminari, 32esimi, 16esimi, ottavi, quarti e semifinali; Coppa Italia, l’Avellino partirà dal preliminare: sullo sfondo c’è il Cagliari; Avellino, per il ritiro si punta su Rivisondoli. Mercato, piace Antonini. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Avellino: ecco l'avversario in Coppa Italia. E in estate...

Coppa Italia 2025-2026, ecco l'avversario dei lupi: agli ottavi possibile derby col Napoli

Secondo msn.com: Sarà Avellino-Cerignola il turno preliminare di Coppa Italia. Si rinnova la sfida tra biancoverdi e ofantini, dopo il testa a testa per la promozione in Serie B. Dovesse superare il turno, l'Avellino ...

Giana Erminio-Avellino 3-0, Biancolino fuori dalla coppa

Secondo ilmattino.it: Ma servirà tutt'altro Avellino per impensierire chi in questo momento è davanti in classifica (prima Cerignola e Monopoli, poi semmai la formazione di Auteri). Il pensiero al campionato ...