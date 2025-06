Avellino le celebrazioni per il 79 anniversario della Repubblica | cerimonia mostra e concerto in programma oggi

Oggi Avellino si veste a festa per il 79° anniversario della Repubblica Italiana! ?? La Prefettura ha organizzato un programma coinvolgente, con cerimonie, mostre e concerti che uniscono istituzioni e cittadini. Un momento di riflessione e celebrazione, proprio quando l’Italia sta riscoprendo l’importanza dei valori repubblicani. Non perdere l’occasione di essere parte di questa storica giornata: insieme rendiamo omaggio alla nostra identità!

La Prefettura di Avellino si appresta a celebrare, nel corso della giornata odierna, il 79° anniversario della Repubblica Italiana con un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza. Cerimonia ufficiale in Via Matteotti Il primo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica: cerimonia, mostra e concerto in programma oggi

Leggi anche Prefettura di Avellino: le iniziative per il 79° anniversario della Repubblica Italiana - In occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica Italiana, la Prefettura di Avellino presenta un ricco programma di iniziative per il 2 giugno 2025.

