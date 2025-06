Avellino la solitudine della sindaca Nargi | un governo in cerca d’autore

Ad Avellino, il governo locale sembra un puzzle disordinato. La sindaca Laura Nargi si confronta con una maggioranza che scricchiola e promesse inaffidabili. In un'epoca in cui la stabilità politica è più che mai fondamentale, la sua sfida diventa emblematica: come conquistare la fiducia dei cittadini in una realtà politica sempre più frammentata? Questo scenario riflette un trend nazionale di instabilità che chiede risposte concrete e innovazione.

Ad Avellino, dove la politica comunale da sempre si nutre di equilibri fragili e promesse riposte, la sindaca Laura Nargi si trova ora a dover misurare — più con la bilancia del farmacista che con il metro dell'amministratore — il peso della sua permanenza a Palazzo di Città. La maggioranza che.

